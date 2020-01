Der Autozulieferer Webasto in Stockdorf bei München hat seine Firmenzentrale bis einschließlich Sonntag geschlossen. Vier Mitarbeiter des Herstellers von Cabriodächern und Sitzheizungen hatten sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bis zum Wochenende sollen die Beschäftigten in der Webasto-Zentrale auch keine Dienstreisen unternehmen. Der erste Webasto-Mitarbeiter, bei dem die Infektion festgestellt worden war, war bei einer internen Schulung in der vergangenen Woche in Kontakt mit einer chinesischen Webasto-Mitarbeiterin gekommen. Diese klagte erst auf dem Rückflug nach Shanghai über Symptome. Trotz alarmierender Schlagzeilen - die Menschen in Stockdorf gehen gelassen mit der Situation um: "Ja, es ist schon ein bisschen eine Hysterie. Klar ist es ansteckend, man muss aufpassen. Aber das muss ich im Winter bei jeder Grippe." "Ich fühl mich eigentlich sicher. Denn ich achte sehr drauf, dass ich, wenn ich vom Einkaufen komme, meine Hände wasche." "Also, ich habe da eigentlich kein Problem, ganz ehrlich. Weil ich der Meinung bin, die haben das im Griff. Es ist jetzt auch nicht so gefährlich, dass man von einer Epidemie ausgehen kann." Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass eine Vereinbarung über die Evakuierung von Deutschen aus China schnell erreicht werden kann. "Wir wollen die Deutschen aus Wuhan und der Provinz Hubai schnellst möglichst ausfliegen. Und das schnellstmöglich möglich machen. Wir wollen es aber auch gut vorbereitet machen. Weil es ja auch zum Teil darum geht, das mit den chinesischen Behörden abzuklären, wer überhaupt mitfliegen darf und kann." Die wegen des Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland unter Quarantäne gestellt werden. Alle Personen, die mit dem Flug in Frankfurt ankämen, würden in den nächsten 14 Tagen zentral so betreut und vorsorgt werden, dass sich niemand Sorgen machen müsse sagte eine Vertreterin des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, am Mittwoch in Frankfurt.