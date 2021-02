Als wäre nie etwas gewesen. Mitten in der Coronapandemie sind Hunderte Touristen im polnischen Skigebiet Sakopane zusammengekommen. Die Polizei gab an, bis in den frühen Sonntagmorgen im Einsatz gewesen zu sein, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Sieben Personen seien festgenommen worden, sie hätten sich in betrunkenem Zustand gegenüber der Polizei aggressiv gezeigt. "Es ist schwierig, das alles in höflicher Sprache zu kommentieren. Die Polizei musste 137 Mal eingreifen, bis morgens um vier." Zuvor hatte die polnische Regierung Lockerungen der Coronamaßnahmen gewährt. Darunter fällt die Öffnung von Skipisten - vorerst für zwei Wochen - sowie die Inbetriebnahme von Kinos, Theatern und Hotels, jeweils mit 50 Prozent der Auslastung. Beschäftigte und Arbeitgeber in der Tourismusbranche begrüßten die Lockerungen.

