STORY: Ausgelassene Silvesterfeier in Berlin. Zehntausende waren in der Hauptstadt zusammengekommen, um das neue Jahr zu begrüßen. Und nach den pandemiebedingten Feuerwerks-Verkaufsverboten der beiden Vorjahre wurden an vielen Ort, so wie hier, wieder große Feuerwerke gezündet - fest verknüpft mit guten Wünschen fürs neue Jahr: „Frohes neues Jahr“ - „Dass Frieden auf der Welt herrscht. Und dass der Drecks-Amazon-Tower wieder abgerissen wird.“ - „Oh, und bessere Noten wäre auch noch drin, oder?“ - „Ja, guten Noten.“ - „In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr, Danke schön.“ In Berlin fiel die Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgrund eines begrenzten Ticketverkaufs deutlich kleiner aus als in den früheren Jahren. Und bei ungewöhnlich mildem Wetter wurde viel und lang gefeiert. Allerdings gab es nach Angaben von Feuerwehr und Polizei auch einiges zu tun. Rettungskräfte mussten wiederholt zu Einsätzen wegen Unfällen beim unsachgemäßen Hantieren mit Feuerwerkskörpern.

