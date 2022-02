STORY: Die Ukraine will den Ausnahmezustand in den meisten Teilen des Landes einführen. In den Separatistengebieten gilt dieser bereits seit 2014. Nun sollen die restlichen Landesteile hinzukommen, sagt der oberste Sicherheitsbeauftragte der Ukraine. Der Ausnahmezustand soll zunächst für 30 Tage gelten und kann um weitere 30 Tage verlängert werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte am Dienstag erklärt, er werde die Einberufung von Reservisten für einen bestimmten Zeitraum einführen. Er schloss aber eine allgemeine Mobilisierung aus. In einer Fernsehansprache sagte der ukrainische Präsident, er suche weiterhin nach diplomatischen Wegen aus der Krise. Die Ukraine werde aber kein Gebiet an Russland abtreten. Die Ukraine fordert von Russland Sicherheitsgarantien, um Bewegung in die verfahrene Situation zu bekommen. "Ich denke, Russland sollte zu den Ländern gehören, die klare Sicherheitsgarantien geben. Ich habe schon oft vorgeschlagen, dass sich der russische Präsident zu Gesprächen an den Verhandlungstisch setzen sollte", sagt Selenskij. Die weiteren Schritte der Ukraine hingen von den weiteren Aktionen Russlands ab.

