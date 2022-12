STORY: Land unter am Dienstag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Nach heftigen Regenfällen standen hier zahlreiche Straßen und Plätze unter Wasser. Seit Mitternacht meldeten die Behörden fast 300 Einsätze in der Stadt und der näheren Umgebung. Autos wurden weggeschwemmt und Tunnel überflutet. Auch Geschäfte und Restaurants standen unter Wasser. Der Bus- und Straßenbahnverkehr wurde eingestellt. Meldungen über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Das Büro des Bürgermeisters hatte eine Wetterwarnung der Stufe "Rot" ausgegeben und die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Eine Entspannung der Lage war zunächst nicht in Sicht. Es wurde erwartet, dass die Regenfälle noch zunehmen werden. Auch in anderen Teilen des Landes regnete es am Dienstag heftig. Bereits in der vergangenen Woche hatten heftige Regenfälle das öffentliche Leben in Lissabon weitgehend lahmgelegt. Im Zusammenhang mit den Unwettern gab es Kritik an der Stadtverwaltung. Sie habe es in den vergangenen Jahren versäumt, einen besseren Schutz vor Überschwemmungen aufzubauen.

