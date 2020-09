In Portland im US-Bundesstaat Oregon ist es am Wochenende zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. In der Innenstadt gingen Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag gegen Antirassismus-Demonstranten vor, auch Pressevertreter sollen an der Arbeit behindert worden sein. Zuvor seien laut Polizei Steine und Dosen auf Beamten geworfen worden. Die Gouverneurin von Oregon, Kate Brown, hatte zuvor den Ausnahmezustand über das gesamte Wochenende verhängt. Grund war auch ein Aufruf zu einer Kundgebung rechtsgerichteter Gruppen in Portland, darunter auch den sogenannten "Proud Boys", die aus zahlreichen Bundesstaaten angereist waren, viele von ihnen ausgestattet mit beschusshemmenden Westen und Waffen. Bürgerrechtsgruppen ordnen die Organisation als sogenannte "Hate Group" mit antimuslimischer und frauenfeindlicher Rhetorik ein. Man werde friedlich protestieren, schrieb der Vorsitzende der Proud Boys, Provokationen aber werde man nicht tolerieren. Die Gruppe rechnete mit 10.000 Teilnehmern - am Ende kamen 1000.

