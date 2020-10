In der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile ist es am Montag zu schweren Krawallen gekommen. Viele Demonstranten - unter ihnen viele Angehörige der indigenen Mapuche - warfen Steine auf die Polizisten, die setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Anlass ist der sogannte Kolumbustag: Der italienische Seefahrer hatte am 12. Oktober 1492 Amerika erreicht. In vielen Ländern wird der Tag als Feiertag begangen. In den letzten Jahren mehrt sich aber die Kritik, vor allem von indigenen Gruppen. Sie sehen den Kolonialismus als Grund dafür, dass sie heute an den Rand der Gesellschaft gedrängt und verarmt leben.

