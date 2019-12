Zunächst sah die Demonstration am Sonntag in Hongkong noch ganz friedlich aus. Später aber warfen Demonstrierende Glasflaschen und Steine auf Polizisten. Diese antworteten mit Pfefferspray und Schlagstöcken, um die gewaltbereiten Teilnehmer der Demo auseinanderzubringen und festzunehmen. Etwa 1.000 Menschen versammelten sich am Mittag im Herzen des Finanzbezirks, um Solidarität mit den Uiguren in China zu bekunden. Einige Teilnehmer schwenkten Flaggen der ethnischen Minderheit. Andere hielten Schilder mit der Aufschrift "Free Hongkong" hoch, was an die verheerenden Ausschreitungen im Sommer und Herbst dieses Jahres erinnert. Ein Teilnehmer: "Ich denke, wir kämpfen gegen ein totalitäres Regime an. Und auch deswegen stehen wir an der Seite der Uiguren. Außerdem wollen wir nicht, dass das, was mit ihnen passiert ist, auch hier geschieht. Wir wollen nicht, dass China eine unbesiegbare Macht wird." Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden zwischen einer und zwei Millionen Menschen in der chinesischen Provinz Xinjiang festgehalten, die meisten von ihnen Uiguren, sonst Kasachen und andere muslimische Minderheiten. Die New York Times und viele andere Medien hatten von Internierungs- und Arbeitslagern berichtet. Ehemalige Insassen berichteten von Vergewaltigungen und Folter. Die kommunistische Volksrepublik China streitet die Vorwürfe ab.