In Kirgistan ist es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern des ehemaligen Präsidenten Almazbek Atambayev gekommen. In und um die Hauptstadt Bischkek waren Menschen auf die Strasse gegangen, nachdem Atambayev am Donnerstag festgenommen worden war. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein. Zuvor hatte es auf einem Grundstück Atambayevs außerhalb von Bischkek eine Schiesserei gegeben bei dem Versuch, ihn festzunehmen. Anhänger hatten die Razzia vereitelt, eine Person kam dabei ums Leben. Atambayev ergab sich dann bei der zweiten Razzia der Polizei. Sein Anwalt sagte am Freitag, der ehemalige Präsidenten sei wegen Korruption im Zusammenhang mit der Freilassung eines verurteilten Verbrechers angeklagt worden. Der Konflikt zwischen Atambayev und seinem ehemaligen Schützling, dem jetzigen Präsidenten Sooronbai Jeenbekov, hat in Kirgisistan Ängste um politische Stabilität geweckt.