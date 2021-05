Sommerliche Temperaturen in Berlin, die Außengastronomie wieder geöffnet - eine glückliche Kombination, die am Pfingstmontag ausgehungerte Hauptstädter ins Freie lockte. Wie überall in Deutschland hatten sie lange auf einen Besuch in Biergarten und Co. verzichten müssen. "Man muss ehrlich sagen, die letzten Monate waren da schon sehr hart. Wenn man so sozial isoliert unterwegs ist und nicht gemeinsam mit Freunden, wie wir heute, unterwegs ist und das Leben genießen kann. Und dementsprechend ist es schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl, dass man wieder hier miteinander, untereinander, auch noch mit anderen Menschen den Tag starten kann mit so einem super Frühstück." "Gezwungenermaßen isoliert sein, das ist natürlich nicht schön." "Früher waren ja auch viele Touristen dann hier auch. Aber das wird ja langsam erst wieder anlaufen sicherlich. Naja, dann wird es auch hier voller sein natürlich." Das Robert-Koch-Institut verzeichnet weiter sinkende Corona-Fallzahlen. Die Gesundheitsämter registrierten 2682 Neuinfektionen. Das sind mehr als 2700 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 62,5. Die Montagswerte sind meist weniger aussagekräftig als die an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden und weniger getestet wird.

