(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin: "Ich hoffe darauf, dass das britische Unterhaus in der notwendigen Verantwortung darüber heute eine Entscheidung trifft. Und dass wir auf der Grundlage dieser Entscheidung in der Lage sein werden, einen geordneten Brexit zu realisieren, was schon anspruchsvoll genug sein wird. Ich würde nicht ausschließen, falls es in Großbritannien Probleme gibt mit den Ratifizierungsschritten, dass es eine kurze technische Verlängerung geben könnte. Für den Fall, dass es keine Mehrheit im britischen Unterhaus gibt. Ob es dann noch einmal eine Verlängerung im Ganzen geben wird, wird man sich dann innerhalb der Europäischen Union anschauen müssen. Und dann erst wird eine Entscheidung darüber zu treffen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt darüber zu spekulieren, halte ich weder für sinnvoll noch für angebracht."