(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock (Die Grünen), bei ihrem Antrittsbesuch in Polen am Freitag: "Deshalb stehen heute wir hier in voller Verantwortung und Solidarität an der Seite Polens und der baltischen Staaten angesichts des Erpressungsmanövers Lukaschenkos. Eine feste Haltung der EU und schnelle Sanktionen zeigen ersten Erfolg." // "Wie schon in Brüssel und auch in Paris haben wir viel auch über die Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine gesprochen. Wir stehen hier zu unseren Verpflichtungen im Bündnis. Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns nicht verhandelbar. Wir brauchen Lösungen und diese Lösung können nur auf diplomatischem Wege gefunden werden. Polen übernimmt im Januar, das hat Zbigniew angesprochen, den OSZE-Vorsitz. Die OSZE ist der Ort für Sicherheit, Stabilität und Menschenrechte von Lissabon bis Wladiwostok. Und wir werden sie und euch, wir werden Polen, dabei mit allen Kräften unterstützen."

