STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON AUSSENMINISTERIN ANNALENA BAERBOCK: "Was bedeutet es, wenn wir jetzt das Abkommen zur Visaerleichterung aussetzen? Für uns haben wir das durchgespielt. Ich glaube, dass es genau, präzise ermöglichen würde, dass man all diejenigen, die dem Regime nahestehen, die eigentlich nur die Vorteile der Europäischen Union mitnehmen aber auf der anderen Seite dann gegen die Ukraine kämpfen, dass man die gezielt damit treffen würde. Und all diejenigen, die den Mut haben - und ich möchte noch einmal deutlich sagen: mutig ist man nicht nur, wenn man sehr berühmt ist und Dinge äußert, sondern manchmal ist man mutig, wenn man eben nicht einen berühmten Namen hat, der einem Zweifel schützt, sondern wenn man einfach im Bus sitzt und wie bei uns, wenn man Alltagsrassismus spürt, im Bus aufsteht oder in einer Kriegssituation in Russland, wo man dann noch in einer Diktatur lebt, aufsteht und den Mut hat, Dinge anzusprechen. Und diese Menschen, die dürfen wir auch in Russland nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen ist für mich der Vorschlag, differenziert vorzugehen, um wirklich das russische Regime zu treffen, all diejenigen zu treffen, die dieses Regime unterstützen oder davon profitieren oder vom Krieg profitieren, dass wir die mit unseren Maßnahmen erreichen. Dass sie nicht die Freiheiten, gegen die sie in der Ukraine kämpfen, für sich in Anspruch nehmen aber auf der anderen Seite mit Füßen treten. Und diejenigen, die für diese Freiheiten auch in Russland immer gekämpft haben, dass die weiterhin von uns unterstützt werden können bzw. die Möglichkeit haben zu uns zu kommen, wenn sie entweder Schutz brauchen oder auch wenn sie mal acht Wochen lang einfach ein bisschen Freiheit brauchen, um die Kraft zu finden, dass sie die auch in Russland, in der Familie, im Betrieb, im Bus immer wieder aufrecht erhalten können. Vielen Dank."

