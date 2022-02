Außenministerin Annalena Baerbock ist am Montag in der Ukraine angekommen. Auftakt bildete eine Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer einer große Hungersnot in den frühen 30er Jahren. Mehrere Millionen Ukrainer verhungerten nach der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durch die sowjetische Diktatur unter Joseph Stalin. Baerbocks Reise fand aber vor dem Hintergrund statt, dass die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland wegen der sogenannten Ukraine-Krise angespannt sind. Dazu die Außenministerin nach ihrem Treffen mit dem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba: "Die Verantwortung, der Ball liegt im Feld von Moskau. Es ist an Ihnen, diese Situation zu entschärfen. Es gibt jederzeit, das ist der Sinn von Diplomatie, eine Bereitschaft zum ernsthaften Dialog mit Russland, aber auch absolute Klarheit darüber, dass es Konsequenzen und Härte hätte, falls es zu einer weiteren Aggression gegen die Ukraine kommen würde. Das ist die gemeinsame enge Linie zwischen uns. Aber auch gemeinsam mit all unseren Partnern und Freunden. Und es macht deutlich, in welcher großen Geschlossenheit wir gemeinsam auftreten." Entgegen einer ersten Ankündigung war Baerbock bei ihrem Besuch in Kiew nicht mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Als Grund wurden terminliche Schwierigkeiten genannt. Für Dienstag ist ein Besuch der Außenministerin an der ukrainisch-russischen Grenze geplant.

