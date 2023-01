STORY: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Donnerstag zu einem mehrtägigen Besuch nach Äthiopien gereist. Gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna war sie in Addis Abeba zu Gast beim äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed. Beide Außenministerinnen betonten, dass sie die Partnerschaft zwischen der Afrikanischen Union und Europa stärken wollen. Für Freitag sind weitere Treffen geplant. Unter anderem mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union. Dabei soll es um den Ausbau der Handelsbeziehungen und der wirtschaftlichen Partnerschaft mit der Europäischen Union gehen. Thema dürfte zudem der Friedensprozess in Äthiopien sein. Frankreich und Deutschland wollen, dass der zwischen der äthiopischen Regierung und den Rebellen von Tigray im November vereinbarte Waffenstillstand gefestigt wird.

