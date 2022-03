STORY: Von wallenden Hemden aus dem 18. Jahrhundert bis ultramodernen Entwürfen: Das Londoner Victoria & Albert-Museum widmet derzeit der Männermode eine eigene Ausstellung. "Fashioning Masculinities: The Art of Menswear" stellt auch Designer, Schneider und Künstler der Vergangenheit und Gegenwart vor. Gezeigt werden Unterwäsche, Ensembles aus Spitze, auch aus Luftpolsterfolie sowie zahlreiche Anzüge. Neben den Outfits sind Bilder, Gemälde und Skulpturen zu sehen. "Wir wollten eine Ausstellung über Herrenmode machen, weil wir die Vielfalt feiern wollten. Der Ansatz war, sowohl die Mode als auch die Kunst zu betrachten", so Claire Wilcox, leitende Kuratorin für Mode im V&A. "Wir beginnen... mit dem männlichen Körper und wie er im Laufe der Jahre geformt und modisch gestaltet wurde. Wir gehen in den zentralen Teil über, der sich mit der Überschwänglichkeit der männlichen Mode vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart befasst... und im letzten Teil schauen wir uns den Anzug an, wie er neu gekleidet, aufgelöst und umgestaltet wurde." Zu den Outfits, die im Internet für virale Momente sorgten, war ein schwarzes Smoking-Ballkleid von Christian Siriano, das der "Pose"-Seriendarsteller Billy Porter trug. Ein weiteres ausgestelltes Outfit von Porter ist ein grauer Anzug von Randi Rahm und ein bestickter Mantel mit pinkem Futter. "Die zeitgenössische Herrenmode befindet sich derzeit in einer sehr starken Position", so Wilcox. "Bestimmte Modemacher greifen auf eine Vielzahl von Ideen, Stoffen und Konzepten zurück, und junge Designer nutzen den Laufsteg, um Annahmen darüber zu hinterfragen, was maskuline Kleidung ist und was nicht." Hemd, Anzug, Kleid - all das wird und wurde von Männer getragen - in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft.

