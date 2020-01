Es sind besondere Bilder, und sie sollen die Nachgeborenen mahnen, 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee: "SURVIVORS. Faces of Life after Holocaust", 75 Porträts von Überlebenden des Holocaust. Zu sehen ist die Ausstellung mit Aufnahmen des Fotografen Martin Schoeller künftig in der Zeche Zollverein in Essen. Dazu hatte der Künstler die Überlebenden in Israel besucht. Schoeller sagte dazu am Montag in Essen: O-TON MARTIN SCHOELLER, FOTOGRAF ("Nur eine Überlebende war leicht schockiert, als sie erfahren hat das ich Deutscher bin, die anderen wussten es glaube ich von vorne herein, und was mich sehr verwundert hat, das so viele deutsch gesprochen haben, auch die Juden aus Rumänien, Bulgarien, der heutigen Tschechoslowakei, also Menschen die gar nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Mir wurde richtig klar, das Deutschland eigentlich damals das Land war, wo alle früher angestrebt haben zu leben, es war das Kulturzentrum Europas und eigentlich haben viele Juden im Ausland deutsch gelernt, weil Deutschland einfach das tollste Land war und das dann unser Land ausgerechnet diesen Verrat begangen hat, war dann doch nochmal schwer zu lernen.") Entstanden ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, am Dienstag soll sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet werden. Feste Eintrittspreise gibt es hier nicht. Diese seien "nach eigenem Ermessen" zu entrichten, erklärte der Zollverein auf seiner Internetseite.