STORY: Bestes Wetter für den australischen Nationalfeiertag: Australia Day. Der Australia Day wird am 26. Januar gefeiert und er erinnert an die Ankunft der First Fleet in Sydney Cove am 26. Januar 1788. Der Tag nimmt Bezug auf das Anlanden der ersten britischen Flotte mit dem Ziel der Besiedlung des Landes. Bei einer offiziellen Zeremonie in der australischen Hauptstadt Canberra würdigte Premierminister Anthony Albanese vor allem die indigenen Völker Australiens, die das Land seit mindestens 65.000 Jahren bewohnen. Doch neben den offiziellen Feiern gibt es immer wieder auch Protest. Vor allem von Teilen der Ureinwohner. Sie empfinden den Tag als einen Tag der Invasion. Dazu eine Protest-Teilnehmerin am Donnerstag in Sydney: "Also, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir heute auf die Straße gehen und protestieren und unsere Unterstützung für die australischen Ureinwohner auf jede erdenkliche Weise zeigen. Es ist bereits der 85. Trauertag, der stattfindet. Seit 85 Jahren also protestieren die australischen Ureinwohner. Es wird kaum im Fernsehen gezeigt. Daher denke ich, dass es wichtig ist, dass wir mit dabei sind, mit ihnen trauern und Solidarität zeigen." Zu der Protest-Kundgebung in Sydney in New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens, kamen Tausende Teilnehmer, um ihre Unterstützung der Ureinwohner zu demonstrieren.

