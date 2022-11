STORY: Es sieht aus, als habe ein Riese mit Bauklötzen gespielt: Am Montagmorgen ist im Süden von Australien ein langer Güterzug entgleist. Dabei fielen rund 16 Waggons mit Container von den Gleisen. Luftaufnahmen zeigten das Chaos, das am Unfallort zu sehen war. Die Aufräumarbeiten werden lange dauern. Nach Angaben des nationalen Notfalldienstes wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Wie es zu der Entgleisung kommen konnte, wird derzeit untersucht. Nach heftigen Regenfällen in der Region in der Nacht auf Montag wurden zahlreiche Überschwemmungen gemeldet.

