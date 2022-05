STORY: Schon wieder Überschwemmungen in Australien. Nach heftigen Regenfällen im Bundesstaat Queensland verwandelten sich Straßen und Plätze in Wasserlandschaften. "Es ist schon beängstigend, wie schnell es hochgekommen ist. Hoffentlich hört der Regen auf und uns passiert nichts." Einige Bewohner in den betroffenen Gebieten wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Wohnungen standen unter Wasser, Fahrzeuge drohten, davon gespült zu werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Ausmaß der entstandenen Schäden war zunächst unklar. Es gab auch keine Meldungen über Tote oder Verletzte. "Die Nachbarn kamen heute Morgen gegen 7 Uhr zu mir und sagten: 'Du musst dein Auto an einen höher gelegenen Ort bringen, du musst deine Sachen hochholen. Mir war mir nicht bewusst, wie ernst die Lage war." Erst Ende Februar hatten Überschwemmungen in Queensland und im nördlichen New South Wales große Schäden verursacht. Es gab mehrere Todesopfer.

