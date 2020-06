Australien hat die Corona-Epidemie nach Einschätzung von Experten in den Griff bekommen. In der zurückliegenden Woche seien nur noch wenige Fälle bekanntgeworden, sagte der oberste Gesundheitsberater der Regierung, Brendan Murphy. In vielen Landesteilen sei das Virus eliminiert worden. "Wir hatten in der letzten Woche nur 38 neue Fälle, mehr als die Hälfte davon sind Rückreisende aus Übersee, und wir werden in absehbarer Zukunft weiterhin Fälle von Rückreisenden aus Übersee haben, weil der Rest der Welt nicht so gut dasteht wie wir in Australien." Der australische Ministerpräsident Scott Morrison hatte einen Drei-Stufen-Plan angekündigt, um die meisten Corona-Sperrmaßnahmen bis Juli aufzuheben. "Ich bin daran interessiert, die Australier wieder in Arbeit zu bringen. Mich interessiert nicht die Debatte darüber, was die Menschen abreißen wollen, sondern was sie aufbauen wollen. Und was wir wieder aufbauen müssen, sind Unternehmen und Arbeitsplätze, und wir müssen Lebensgrundlagen und Leben wiederherstellen. Ganz ehrlich, Leute, konzentrieren wir uns auf das, was wirklich passiert, in den letzten Monaten sind 800.000 Menschen zusätzlich auf Arbeitssuche gewesen." Australien ist bislang relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO gab es in dem Land bei über 25 Millionen Einwohnern, 7285 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. 102 Menschen waren - Stand Freitag - an Covid-19 gestorben.