STORY: Die Ostküste Australiens leidet seit Tagen unter dramatischen Überschwemmungen nach extremen Niederschlägen. Doch die Lage verschärfte sich nun noch weiter. Betroffen war unter anderem die Stadt Lismore im Norden von New South Wales. Am Dienstag konnten Menschen beobachtet werden, die auf ihren Häuserdächern Zuflucht gesucht hatten und dort auch die Nacht verbringen mussten. Dazu der Premier von New South Wales Dominic Perrottet: NEW SOUTH WALES PREMIER DOMINIC PERROTTET: „Wir haben stundenlang ansehen müssen, wie Menschen auf Dächern gestrandet waren. Wir haben gesehen, wie Kinder gerettet wurden. Wir haben gesehen, wie Menschen auf Brücken Schutz suchten. Aber, was auch wichtig ist: Wir sehen, wie eine Gemeinschaft zusammensteht und sich gegenseitig unterstützt. Und das ist der Spirit der Menschen, die bei den Flüssen im Norden leben und überall in unserem Staat.“ Nach Angaben der Behörden sind Hunderte Personen akut von den Überschwemmungen betroffen. Der Hinweis, die Häuser zu verlassen, wurde an über 300.000 Personen gerichtet. Mehrere Menschen sind bereits durch die Fluten ums Leben gekommen. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass diese Region Australiens mit sintflutartigen Überschwemmungen zurechtkommen muss.

