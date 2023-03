STORY: Luftaufnahmen eines Wohngebietes im australischen Bundesstaat Queensland. Nach heftigen Niederschlägen in den Tagen zuvor ist es am Wochenende zu rekordverdächtigen Überschwemmungen gekommen. Am schlimmsten betroffen waren Ortschaften rund 2.100 km nordwestlich der Hauptstadt Brisbane. Australische Meteorologen sagten voraus, dass die Wasserstände in dem Gebiet am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen würden. Demnach könnte die bisherige Rekordmarke von 6,78 Metern übertroffen werden. Die Naturkatastrophe folgt auf mehrere Überschwemmungen im Osten Australiens in den vergangenen zwei Jahren. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um ein das La Nina-Wetterphänomen handelt. Die örtlichen Behörden rechnen damit, dass die Überschwemmungen noch in den kommenden Tagen anhalten werden. Allerdings soll sich die Situation bald wieder beruhigen.

