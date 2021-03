Es sind die schlimmsten Überschwemmungen seit fast einem halben Jahrhundert, die in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen aufgetreten sind. Nach mehreren Evakuierungen in den vergangenen Tagen müssen wegen anhaltender Überflutungen nach tagelangem Starkregen Tausende weitere Menschen in der Millionen-Metropole Sydney evakuiert werden. Am nördlichen Stadtrand in Sackville North halfen am Dienstag Rettungskräfte auf Booten gestrandeten Menschen, nachdem sinnflutartige Regenfälle erneut mehrere Häuser unter Wasser setzten. Es seien sehr sehr ernstzunehmende und schwere Stürme und Überschwemmungen und man habe es mit einem sehr komplexen Wetter zu tun, sagte Regierungschef Scott Morrison dem Radiosender "2GB" am Montag. Für große Teile von New South Wales sowie das benachbarte Queensland wurde eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Wegen der Überschwemmungen wurden bereits rund 18.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Behörden erwarten, dass es etwa 15.000 mehr werden könnten. New South Wales Premierministerin Gladys Berejiklian: "Auch wenn sich die Wetterlage morgen entspannen könnte, müssen wir die Menschen eindringlich bitten, weiterhin Geduld zu haben, denn wir gehen davon aus, dass selbst wenn der Regen in einigen Küstengemeinden aufhört, die Flüsse weiter ansteigen werden." Die schnell fließenden Fluten rissen teilweise Häuser und Autos mit sich und schnitten wichtige Verkehrsverbindungen ab. Nach Angaben von Meteorologen dürften die starken Regenfälle noch bis Mittwoch anhalten. Das Wetter dürfte auch zu Verzögerungen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff in die Region führen. Todesfälle wurden bisher keine gemeldet.

