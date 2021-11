Es war eine Nachricht, die in ganz Australien für Erleichterung gesorgt hat. Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden eines Mädchens von einem Campingplatz im Westen Australiens hat der Fall ein glückliches Ende genommen. Die vierjährige Cleo ist gefunden worden und in guter Verfassung, teilte die Polizei mit. Polizeisprecher Col Blanch war sichtlich erleichtert, als er die frohe Botschaft verkünden konnte: "Die westaustralische Polizei hat heute in den frühen Morgenstunden Cleo Smith gerettet hat. Cleo ist am Leben und wohlauf. Ein Polizeiteam drang gegen 1 Uhr nachts in ein verschlossenes Haus in Carnarvon ein und fand die kleine Cleo in einem der Zimmer. Einer der Beamten nahm sie in seine Arme und fragte sie: "Wie heißt du? Sie sagte: 'Mein Name ist Cleo.'" Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens wurde nach Angaben der Polizei ein Verdächtiger festgenommen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Vierjährige war seit dem 16. Oktober vermisst worden. Mit ihrer Mutter, deren Lebensgefährten und ihrer kleinen Schwester war sie auf einem Campingplatz. Nach Aussage der Mutter bemerkte sie gegen 6 Uhr morgens, dass das blonde Mädchen mitsamt Schlafsack aus einem der beiden Räume des Familienzeltes verschwunden war. Seither fehle von dem Kind jede Spur. Das Schicksal des Kindes hat in dem Land große Anteilnahme ausgelöst. Die Regierung des Bundesstaates Western Australia hat für Hinweise zum Auffinden des Mädchens eine Belohnung von umgerechnet 650.000 Euro ausgelobt.

Mehr