Großeinsatz für die Rettungskräfte in einem Alten- und Pflegeheim in der australischen Metropole Melbourne. Hier hatten sich zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab Dutzende Tote . Und die Behörden gehen davon aus, dass noch mehr der hochbetagten Menschen, die hier untergebracht sind, sterben werden. Australien hatte zu Beginn der Woche die höchste tägliche Covid-19-Sterberate seit Ausbruch der Virus-Infektion vermeldet. Der Regierungschef des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, sagte, die zweite Welle werde durch Arbeitsplatzinfektionen an Orten wie Altenpflege- und Gesundheitseinrichtungen, großen Verteilungszentren, Schlachthäusern, Kühlhäusern und Lagerhäusern angetrieben. Die australische Regierung will Notfallteams nach Melbourne schicken, die bei der Eindämmung der Pandemie helfen sollen, kündigte der australische Premierminister Scott Morrisson am Mittwoch an: "Ich erwarte, dass die ersten morgen ankommen werden. Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit fünf Teams sein werden, die aus sieben Leuen bestehen. Sie werden zuerst an kritischen Orten zur Stelle sein und versuchen, dort die Lage zu stabilisieren. Und nicht nur medizinische Hilfe leisten, sondern auch eine wichtige Führungsrolle in diesen kritischen Situationen übernehmen. Und das können sie sehr effektiv leisten." Bisher ist Australien im Vergleich glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Stand Dienstag gab es etwas mehr als 15.300 bestätigte Infektionen und 167 Todesfälle. Mit dem jüngsten Anstieg der Infektionen und den neuen Todesfällen wächst aber die Angst vor einer zweiten Krankheitswelle. Und das zu einem Zeitpunkt, als das öffentliche Leben gerade wieder hochgefahren wurde.

