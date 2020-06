In Australien traten am Montag erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft. In Sydney durften öffentliche Attraktionen wieder öffnen - unter anderem auch der Taronga-Zoo, der vor der Pandemie seit über 100 Jahren nicht einen einzigen Tag geschlossen hatte. "Es ist wirklich verrückt, wieder in Gesellschaft zu sein. Und wir freuen uns riesig, dass wir in den Zoo gehen." Auch die Kunstgalerie von New South Wales öffnete wieder ihre Türen, genau wie Cafés, Pubs und Restaurants, in denen jeweils nur 50 Gäste ausschließlich an Tischen bewirten werden dürfen. Australien hat in etwa 7.200 positiv auf das Coronavirus getestete Personen und über 100 Todesfälle zu verzeichnen. Die Neuinfektionen habe man laut offiziellen Angaben aber wieder unter Kontrolle, daher wolle man bis Juli einen Großteil der Beschränkungen wieder aufheben.