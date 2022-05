STORY: So sieht es aus, wenn in Australien das Unterhaus und der Senat gewählt werden. In Badehose und zum Teil barfuß ging am Samstag in Sydney so manche Person zur Stimmabgabe. Hintergrund war allerdings eine PR-Aktion eines Herstellers von Schwimmbekleidung, der allen, die sich in Badehose und bei der Wahl fotografierten ließen eine Gutschein versprach. Eine Aktion, die weit größeren Anklang fand, als so mancher gedacht hätte. Insgesamt sind in Australien mehr als 17 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die eher konservativ ausgerichtete Liberale Partei von Premierminister Scott Morrison tritt gegen die oppositionelle Labour-Partei von Oppositionsführer Anthony Albanese an. Umfragen sahen lange Labour vorne, zuletzt ist der Vorsprung aber geschrumpft. Derzeit regiert Morrison in einer Koalition mit der noch konservativeren National Party of Australia. Zurzeit sehen die Umfragen ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Bestimmendes Thema war vor allem der Klimawandel, unter dem Australien besonders leidet. Den das Kohle-Export-Land allerdings auch selber mit anfeuert. Kurz nach der Schließung der Wahllokale zeichnet sich ein knapper Ausgang ab. Ersten Ergebnissen vom Samstag zufolge konnten insbesondere kleinere Parteien wie die Grünen sowie unabhängige Kandidaten Stimmgewinne verzeichnen.

