Starke Gewitter mit heftigen Regenfällen haben am Freitag für Erleichterung in Australien gesorgt. Bewohner der Ostküste atmeten auf, wie hier in Sydney verbesserte sich sich die Luftqualität. Die Niederschläge löschen laut Feuerwehr zwar nicht alle Brände, helfen aber dabei, sie einzudämmen. O-TON LILLY ROSE "Wir brauchen den Regen und das Wasser um bei den Bränden zu helfen. Besonders wenn man bedenkt, wie trocken es war. Und es hilft auch bei dem Dunst, der wird einfach fortgespühlt." O-TON KEN BRYANT-SMITH "Oh ja, das ist definitiv der nasseste Tag seit vielen, vielen Monaten. Wir hatten nur vier Regentage Regen in den letzten vier Monaten. Dies ist wirklich der nasseste Tag seit, sehr langer Zeit." Der Regen in den Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Queensland, die zu den am stärksten betroffenen Gegenden zählen, soll laut Vorhersagen noch das ganze Wochenende anhalten.