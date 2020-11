Australische Soldaten haben einem Untersuchungsbericht zufolge bei ihrem Einsatz in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten unrechtmäßig getötet, sagte der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, Angus Campbell, in Canberra bei der Veröffentlichung des Berichts. Für den Report war der Generalinspekteur des australischen Militärs vier Jahre lang Hinweisen auf unrechtmäßige Tötungen und Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht zwischen 2005 und 2016 nachgegangen. Die Ergebnisse würden auf schwerste Verstöße hinweisen, sagte Campell. Dabei sprach er von einer "egozentrischen Kriegerkultur". "Der Bericht stellt fest, dass die verzerrte Kultur von einigen erfahrenen und einflussreichen Unteroffizieren verstärkt wurde. Die militärische Exzellenz wurde mit einem Elitedenken verknüpft." Laut Bericht habe es in der Sondereinheit ein gefährliches Konkurrenzdenken gegeben, das dazu geführt habe, dass einige Soldaten Verfahren abgekürzt und Regeln ignoriert hätten. Keine der unrechtmäßigen Tötungen sei in der Hitze des Gefechts passiert. Premierminister Scott Morrison hatte vergangene Woche angekündigt, ein Sonderermittler solle mutmaßliche Kriegsverbrechen australischer Soldaten in Afghanistan aufarbeiten und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Er hatte seine Landsleute auf Enthüllungen vorbereitet, die nur schwer zu verkraften seien.

