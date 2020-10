3, 2, 1 - platsch, hinein in den Ski-Sprungpool. So wollen sich die australischen Winter-Olympioniken frisch und fit halten. Und das, ohne das Land verlassen zu müssen, denn die neue Anlage steht in Brisbane. 37 Meter ist sie hoch, und sie macht Tempo. Mit mehr als 70 Stundenkilometern Fahrt können die Athleten in der Spitze lossausen, um dann 17 Meter über dem Wasser ihre Flugmanöver zu perfektionieren, inklusive verhältnismäßig weicher Landung. Man habe andere, ähnliche Aufbauten angeschaut und versucht, diese zu optimieren, so Freestyle-Skisportlerin Danielle Scott. Sie zeigte sich ziemlich begeistert von den neuen Möglichkeiten. "Das ist super für die Weiterentwicklung des Sports bei uns. Kinder können so ausprobieren, worum es dabei geht. Das wird uns erfolgreicher machen, sonst hängt unsere Arbeit vom Wohlwollen anderer Länder ab. Den Nachwuchs dafür ins Ausland zu schicken, ist einfach zu viel. Das hier freut mich für die künftigen Generationen." Die mehrere Millionen Euro teure Anlage ist eine von insgesamt nur zweien weltweit, die das ganze Jahr über geöffnet sind - zum sportlichen Sprung ins kühlende Nass.

