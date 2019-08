Dem in China festgenommenen australischen Autor sollen Grundrechte zugestanden werden. Dies forderte die australische Außenministerin Marise Payne am Mittwoch. Der in China geborene Yang Hengjun ist ein bekannter Journalist und Blogger, der ehemals als chinesischer Diplomat tätig war. Als er sich auf einem Transitflug befand wurde er an einem chinesischen Flughafen festgenommen. Ihm wird Spionage vorgeworfen, was in China unter Todesstrafe steht. "Es gibt keine Grundlage für diese Vorwürfe." Ihm müsse erlaubt werden seinen Anwalt und seine Familie zu kontaktieren, so Payne. Am Dienstag sagte sein Anwalt, kurz nachdem die australische Regierung von der Verhaftung erfuhr: "Wir wissen, dass er politisch aktiv ist, in dem Sinne, dass er sich für die Demokratie einsetzt, ein Blogger und Akademiker ist. Aber wir verstehen nicht, was ihm jetzt vorgeworfen wird." Das chinesische Außenministerium sagte am Dienstag, Yang's Fall werde derzeit gemäß geltenden Rechts bearbeitet.