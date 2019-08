Auch ein deutsches Todesopfer in den USA: Zum Anschlag in El Paso vom Wochenende erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Dienstag in Berlin, leider müsse man bestätigen, dass sich unter den Todesopfern dieses Anschlages in den USA auch ein deutscher Staatsangehöriger befinde. Nach den jüngsten Massakern in den USA hatte US-Präsident Donald Trump zur Ablehnung von Rassismus und Fanatismus aufgerufen. In einer Ansprache stellte er sich am Montag ausdrücklich gegen Vorstellungen von einer Überlegenheit der Weißen. Trump machte das Internet und Online-Netzwerke für eine Radikalisierung der Gesellschaft mitverantwortlich und kritisierte Gewalt in Computerspielen. Er kündigte einen Gesetzwurf an, der sicherstellen soll, dass bei Massenmord und Verbrechen aus Hass rasch die Todesstrafe angewandt werden kann. Zuvor hatte Trump auf Twitter den Medien eine Mitschuld für eine aufgestaute Wut im Land gegeben und sich offen gezeigt für strengere Prüfungen bei Waffenverkäufen.