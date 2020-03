Hinweis: Dieser Beitrag wird ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON FRAU MARIA ADEBAHR, SPRECHERIN AUSWÄRTIGES AMT: "Die Information, noch mal verstärkend, dass wir seit dem Wochenende weltweit von allen nicht notwendigen, und das sind touristische Reisen, die sind nicht notwendig, abraten... Wir haben noch keine Gesamtzahl wie viel Deutsche weltweit im Moment noch auf Reisen sind und nach Deutschland zurückkehren wollen und von den internationalen Beeinträchtigungen im Flugverkehr betroffen sind. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es aber doch mehrere Tausend Deutsche sein könnten, wir sammeln das gerade. Wir sind in einem intensiven Kontakt mit Reiseveranstaltern, mit Fluglinien in den einzelnen Ländern, um zu schauen, welches die besten Rückreisemöglichkeiten, zunächst auf kommerziellem Wege, für deutsche Urlauber, die im Ausland gestrandet sind, auch sind." O-TON STEVE ALTER SPRECHER BUNDESINNENMINISTERIUM: "Zunächst einmal ist wichtig, noch einmal hervorzuheben, dass wir keine Grenze geschlossen haben. Das ist ein Begriff, der schlicht in die Irre führt. Wir haben Kontrollen angeordnet, das bedeutet, die Bundespolizei sichtet den grenzüberschreitenden Verkehr, kommt auch mit den Menschen, die das betrifft, die also in den Kontrollen landen ins Gespräch und spricht über die Frage, ist die Reise, die jetzt gerade grenzüberschreitend stattfindet, dingend notwendig. Dringend notwendig ist der Warenverkehr, dringend notwendig ist der grenzüberschreitende Verkehr von Berufpendlern. Aber dringend notwendig sind beispielsweise nicht touristische Verkehre... Aber es mag andere Gründe geben, die aus persönlichen, schwerwiegenden Gründen dennoch dringend sind und eben keine Berufpendelfahrten sind. Das muss im Einzelfall im pflichtgemäßen Ermessen durch die Bundespolizei dann bewertet werden. Es ist ja so, dass das für die Bundespolizei keine gänzlich neue Aufgabe ist. Es ist im Grunde genommen bei der Durchführung von Grenzkontrollen etwa an den internationalen Flughäfen ein Kernelement jeder Einreisekontrolle."