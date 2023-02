STORY: In Jerusalem hat am Freitag ein Unbekannter ein Auto in eine Menschengruppe gesteuert. Zwei Personen starben und mehrere wurden verletzt, teilten israelische Rettungsdienste mit. Unter den Toten sei auch ein Kind. Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle im Vorort Ramot - ein Teil Jerusalems, der 1967 von Israel annektiert worden war. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar. Eli Beer von der Ersthelferorganisation United Hatzalah: "Wir haben hier eine sehr traurige Situation, in der ein Terrorist mit seinem Auto direkt in einen vollbesetzten Bus fuhr. Wir reagierten und sahen Kinder unter dem Auto. Juden und arabische Freiwillige von United Hatzalah haben bei diesem Terroranschlag Leben gerettet." Laut Polizei wurde der Fahrer des Wagens - so wörtlich - neutralisiert. Es gab aber zunächst keine Bestätigung dafür, dass er getötet wurde. Im israelischen Rundfunk sagte ein Mann, der nach eigenen Angaben den Vorfall beobachtet hat, ein bewaffneter Zivilist habe den Angreifer erschossen, bevor ein Polizist eingetroffen sei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem Terrorangriff und ordnete die Verstärkung der Sicherheitskräfte an. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas erklärte, es handele sich um eine "heroische Tat". Ein Bekenntnis dazu gab der Sprecher aber nicht ab. Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist zurzeit sehr angespannt. Fast täglich kommt es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und militanten Palästinensern.

