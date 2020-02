Das Michelinwerk in Hallstadt. Seit 50 Jahren werden hier Reifen hergestellt. Doch bald soll damit Schluss sein. Denn Michelin hat angekündigt, die Produktion bis 2021 einzustellen. Fast 860 Mitarbeiter sorgen sich nun um ihre Zukunft. Thomas und Kristina Schmitt sind zwei von ihnen. O-TON KRISTIN SCHMITT, ANGESTELLTE BEI MICHELIN: "Das hat uns halt den Boden unter den Füßen weg gezogen, das war ein Schock. Und wir hatten uns halt kurz vorher noch ein Haus gekauft und dann kam die Nachricht. Und dann standen wir da." Wie Hunderte andere müssen sie sich nun neue Stellen suchen. Keine leichte Aufgabe, denn auch die anderen Zuliefererbetriebe stehen unter Druck. Wegen der Umstellung von Verbrennern auf Elektroantriebe fallen in der Industrie Zehntausende Stellen weg. Und auch die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer fordert ihren Tribut. O-TON THOMAS SCHMITT, ANGESTELLTER BEI MICHELIN: "Was Vergleichbares gibt es halt nicht. Die großen Firmen stellen nicht mehr ein. Und der Rest ist eigentlich schlecht bezahlt oder Leiharbeit. Und damit können wir das Haus halt nicht halten, mit einem Leiharbeiterlohn." Immerhin: Ende Januar haben sich Vertreter des Unternehmens, des Betriebsrats und der Politik an einen Tisch gesetzt. Sie haben angekündigt, den Mitarbeitern neue Arbeitsstellen suchen zu wollen. Ein Strohhalm, an dem sich die Schmitts nun festklammern.