Auf einem Marktplatz in der nordsyrischen Stadt Azaz ist am Sonntag eine Autobombe detoniert. Bei dem Anschlag kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, unter ihnen auch Rettungskräfte und Sanitäter. Dutzende Menschen mussten mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Dieser Mann berichtet, was passierte. O-TON AHMAD NAHIL, ANWOHNER: "Wir besuchten den Markt und wurden von einer heftigen Explosion überrascht. Offenbar eine Autobombe. Es gibt hier keine militärischen Einrichtungen, hier befindet sich ein Markt und viele Menschen waren unterwegs wegen dem Fastenbrechen. Es gibt Dutzende Tote und Verletzte, auch Kinder und Frauen. Möge Gott die Täter zur Rechenschaft ziehen." Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch nicht bekannt. Die Stadt Azaz liegt in de Nähe der türkischen Grenze in einer Zone, die von der türkischen Armee kontrolliert wird. Auch an anderen Orten im Norden Syriens kam es zu Anschlägen.