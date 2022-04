STORY: Der Autohersteller Stellantis, der in Russland die Marken Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep und Fiat produziert und verkauft, stellt die dortige Produktion ein. Als Gründe gab der Konzern logistische Schwierigkeiten und die Sanktionen gegen Moskau an. Stellantis, ist der viertgrößte Autohersteller der Welt und macht rund ein Prozent des Automarktes in Russland aus. In Kaluga, rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau, betreibt Stellantis ein Werk mit dem japanischen Autohersteller Mitsubishi. Zahlreiche ausländische Unternehmen haben die vorübergehende Schließung von Geschäften und Fabriken in Russland angekündigt oder erklärt, dass sie das Land für immer verlassen werden. Stellantis hatte bereits Ende März, das Werk in Kaluga müsse in Kürze geschlossen werden, aufgrund von Zulieferungsschwierigkeiten. Volkswagen, dessen Werk 4.200 Mitarbeiter beschäftigt, hat Anfang März den Betrieb eingestellt. Eine Sprecherin sagte, die Produktion sei eingefroren. Die Volvo Group, die über 600 Mitarbeiter im Lkw-Bau beschäftigt, hat die Produktion ebenfalls eingestellt.

