Wer so etwas macht, muss viel Vertrauen in die Robustheit seines Körpers haben. Bei den diesjährigen "Car-Jumping"-Meisterschaften in der südbritischen Grafschaft West Sussex versuchten es die Fahrer, über eine Reihe von Autos zu fliegen, so weit wie möglich. Doch nicht nur das, bewertet wurde in den drei Kategorien: Höhe, Entfernung und die Lautstärke des Applauses aus dem Publikum. Der Gewinner hieß Ryan Wing. Neben einer Trophäe erhielt er 50 Pfund, was umgerechnet rund 57 Euro sind. "Car Jumping", so heißt auch ein Videospiel. In Großbritannien versuchen es die Menschen auch in Echt.

