Für die Personenschützer des wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron war dieser Termin ein Albtraum. Denn Macron wagte bei seinem Besuch eines Marktes in einem Pariser Vorort am Mittwoch das Bad in der Menge. Hunderte Menschen zückten ihre Handys, um den französischen Präsidenten zu filmen. Einige drängten sich nach vorne, um Macron näherzukommen. Neben viel Jubel und freundlichen Gesichtern gab es aber auch einige Misstöne. Es waren Buhrufe zu hören. Außerdem soll Macron aus der Menge heraus mit Tomaten beworfen worden sein. Was man auf diesen Aufnahmen allerdings nicht sieht. Nach Angaben von französischen Sendern sollen die Tomaten Macron aber nicht getroffen haben. Während seines Rundgangs sagte der 44-Jährige, er wolle die Politik ändern, die dazu führe, dass arme Menschen in ohnehin schon armen Vierteln leben müssten. Zudem wolle er in diesen weniger privilegierten Vierteln die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Macron hatte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen durchgesetzt. Im Wahlkampf war die Sorge der Französinnen und Franzosen über die steigende Inflation ein zentrales Thema.

