STORY: Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Boxberg-Bobstadt, im Nordosten von Baden-Württemberg. Hier war ein Polizeieinsatz wegen illegalen Waffenbesitzes eskaliert. Ein Mann habe sich der Durchsuchung widersetzt, es seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Hans Becker Polizeipräsident des Präsidiums Heilbronn: "Nach dem Annähern der Einsatzkräfte an das Gebäude, wurden die Einsatzkräfte plötzlich beschossen. Es wurden mehrere Schüsse abgegeben, ein Polizeibeamter wurde verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus." Das Anwesen, an dem die Durchsuchung geplant war, geriet in Brand. Es kam zu mehreren, lauten Explosionen. Laut Polizei gab es am Tatort Verhandlungen mit der Polizei und dem mutmaßlichen Schützen. Schließlich habe der Mann mit einer weiteren Person das Gebäude verlassen. Alle sieben Menschen, die auf dem Gelände angetroffen worden seien, seien festgenommen worden. Dazu der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mosbach, Florian Kienle: "Die bei der Staatsanwaltschaft Mosbach derzeit geführten Ermittlungen, vor dem Hintergrund der neuen Ereignisse, werden jetzt mit Hochdruck geführt und verlaufen in alle Richtungen. Es steht der Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes, einer gefährlichen Körperverletzung, sowie schwerer Brandstiftung im Raum." Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermitteln das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn. Zudem hieß es, dass es konkrete Hinweise auf die sogenannte Reichsbürger-Szene gebe.

