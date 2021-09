Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat erneut eine bessere Bekämpfung von Steuerkriminalität gefordert. "Und es geht doch an dieser Stelle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, geht es doch nicht um meinen Nachbarn oder um meinen Arbeitskollegen. Nein, es geht darum, dass wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass durch eine Globalisierung, die uns auch viele, viele Vorteile gebracht haben, einige diese gemeinsame internationale Zusammenarbeit dadurch missbrauchen, gegen die Allgemeinheit, gegen die Gesellschaft, gegen den Sozialstaat zu spekulieren. Und da ist es doch Aufgabe einer Bundesregierung zu sagen, das machen wir nicht weiter mit. Man kann bei dieser Wahl auch eine kluge und vor allen Dingen eine gemeinwohlorientierte Finanzpolitik wählen. Und dann ist klar geworden in den letzten Tagen, dafür steht offensichtlich nicht mehr die SPD, sondern auch dafür muss man Grün wählen." Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Aachen sprach Baerbock von einer „Richtungswahl" am 26. September: "Bei dieser Wahl können wir uns als Land, als Gesellschaft aber auch als Europäerinnen und Europäer entscheiden, machen wir weiter so wie bisher mit einer Politik, die immer abwartet, im Zweifel sich wegduckt, der Großen Koalition, oder wagen wir jetzt endlich einen Aufbruch, eine Erneuerung in unserem Land, die sagt: Zukunft passiert nicht einfach, sondern wir haben es in der Hand." In den aktuellen Umfragen hat unterdessen die SPD ihren Vorsprung vor der Union behauptet. Die Sozialdemokraten liegen bei 25 Prozent, die Union etwa drei Prozent dahinter. Die Grünen liegen bei 17 Prozent, gefolgt von FDP und AfD bei jeweils 11. Die Linkspartei liegt bei sieben Prozent.

