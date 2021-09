Annalena Baerbock erschien am Sonntagmittag mit ihrem Ehemann Daniel Holefleisch beim Wahllokal in ihrem Wohnort Potsdam, um ihre Kreuze zu setzen. Der Tag der Bundestagswahl sei ein Feiertag der Demokratie, so die Kanzlerkandidatin der Grünen. Ob sie und ihre Partei nach der Auszählung der Stimmen etwas zu feiern haben, bleibt abzuwarten. Denn in den jüngsten Umfragen liegen die Grünen mit 15 bis 17 Prozent hinter Union und SPD, die beide bei über 20 liegen. Baerbock: "Es wird auf jede Stimme ankommen bei dieser Wahl, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, wie Spitz auf Knopf es gehen wird. Wir erhoffen uns natürlich noch ein paar Stimmen mehr mit Blick auf die Umfrageergebnisse, damit wir einen echten Aufbruch in diesem Land schaffen können." (Nachfrage einer Journalistin:) "Wie fühlt man sich jetzt als Kanzlerkandidatin, die aber eventuell keine Kanzlerin wird?" "Natürlich ist ein spannender Tag nicht nur für unser Land, für unsere Demokratie. Ganz Europa guckt ja auch auf diesen Wahlsonntag hier in Deutschland. Deswegen ist es natürlich auch ein aufregender Tag für mich als Person." "Nach Umfragen sind Umfragen. Heute wird gewählt und dann haben wir um 18 Uhr die ersten Zahlen und werden sehen, ob wir einen echten Aufbruch schaffen. Und alle, die noch nicht gewählt haben, lade ich herzlich ein, an diesem schönen Sommertag wählen gehen zu können." Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Mit ersten Prognosen ist kurz nach Schließung der Wahllokale zu rechnen.

