STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Die Aufgabe für uns ist daher klar: Die Ukraine braucht weiter unsere Unterstützung, damit die Ukraine den Frieden gewinnen kann. Zentral ist in diesen Tagen, in diesen Wochen, dafür die weitere Munitionsbeschaffung. (Weißblitz). Wir brauchen für die Munitionsbereitstellung eben nicht nur die Lieferung, die wir gemeinsam in Europa koordinieren, sondern auch die gemeinsame Produktion. Hier gehen wir in Deutschland voran mit der Gepard-Munition. Aber klar ist, es müssen weitere Produktionsleistungen gemeinsam von den Europäerinnen und Europäern bereitgestellt werden."

Mehr