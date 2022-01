(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Außenministerin Annalena Baerbock am Montag zu Gast in Rom: "Und es ist klar und deutlich, dass es nicht im europäischen Interesse ist, dass Staaten Zentralasiens in eine einseitige Abhängigkeit von Russland oder China geraten. Und dass wir auch deswegen hier einen engen europäischen und auch einen engen Austausch zwischen unseren beiden Ländern haben werden und haben müssen." // "Der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog. Und ebenso klar ist, dass eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland schwerwiegende Konsequenzen hätte. Der wichtigste Hebel, den wir als Europäer haben, ist unsere Einigkeit. Und deshalb stimmen wir uns dieser Tage fast tagtäglich so eng ab. Und deswegen werden wir als europäische Partner dieses Thema auch am Ende der Woche ganz oben auf der Tagesordnung haben."

