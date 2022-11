STORY: G7-Treffen in Münster. Am Donnerstag sind die Außenminister der G7-Staaten zusammengekommen, um bei ihrem zweitägigen Treffen vor allem über den Krieg in der Ukraine und den Umgang mit China zu sprechen. Die sieben führenden Industriestaaten planen ein Winterhilfspaket für die Ukraine angesichts der massiven russischen Angriffe auf Energieanlagen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte vor Beginn des Treffens, dass man die gemeinsame Winterhilfe als G7-Partner gemeinsam koordinieren werde. Deutschland hat die G7-Präsidentschaft bis Jahresende inne und hat zu den Beratungen eingeladen. Tagungsort ist das Historische Rathaus in Münster und dort vor allem der sogenannte Friedenssaal. Zu Beginn des Treffens kam es in Münster auch zu Protesten gegen die Regierung im Iran. Rund 150 Personen riefen auf zu mehr Solidarität mit den Demonstranten im Iran vor dem Hintergrund der gewalttätigen Reaktionen auf die Proteste in dem Land.

