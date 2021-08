Zum Start ihrer Wahlkampftour durch Deutschland hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock davor gewarnt, Soziales gegen den Klimaschutz auszuspielen. "Wie können wir das so machen, dass das sozial gerecht ist? Und wir haben ein Modell gefunden, wo wir sagen, wir nehmen das Geld, was wir einnehmen, geben wir den Menschen zurück. Weil dann ist das nicht nur Klimaschutzpolitik, sondern dann ist das soziale Gerechtigkeit. Wenn man pro Kopf auszahlt an Vater, Mutter, Kind oder Mutter, Mutter, Kind, Kind, dann kriegen die nämlich viermal das Geld. Und wenn die nur ein Auto haben, dann kriegen sie trotzdem vier mal das Geld. Das nennt man "klimagerechte Politik", die nicht Soziales gegen Klimaschutz stellt, sondern beides zusammen denkt. [APPLAUS] Und es steht mir wirklich hier, dass ausgerechnet in dem Moment, wo wir darüber reden, wie schaffen wir, Elektro-Mobilität auf unsere Straße zu bringen, wie schaffen wir es, dafür zu sorgen, dass Bauern von ihrer Hände Arbeit auch leben können, einigen in unserem Land dann einfällt - insbesondere einigen anderen Parteien - ja, es gibt auch niedrige Renten, ja, es gibt auch Kinderarmut, ja, es gibt Menschen, die eben nicht genug verdienen, damit sie ihre Familie ernähren können. Aber denen kann ich nur klar und deutlich sagen: Dann führt endlich einen gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro ein, dann führt endlich eine Kindergrundsicherung ein und erhöht die Hartz-IV-Regelsätze. Niemand in der Welt hindert euch daran, eine gute Sozialpolitik zu machen." Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck gaben in Hildesheim in Niedersachsen den Startschuss für ihre Deutschlandtour mit über 100 Auftritten. Sieben Wochen vor der Bundestagwahl am 26. September liegen Bündnis90/Die Grünen in Umfragen mit etwa 20 Prozent auf Platz zwei hinter der Union.

