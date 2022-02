(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag in Kairo: "Die Situation in Europa ist brenzlig. Wir arbeiten daher weiter mit aller Kraft daran, auf diplomatischem Weg eine Lösung zu finden. Genau deswegen reist der deutsche Bundeskanzler ja auch nach Kiew und nach Moskau am Montag und am Dienstag." // "Unsere Botschaft ist überall dieselbe: Wir sind bereit zum Dialog. Aber eine erneute Aggression gegen die Ukraine hätte einen drastischen Preis. Denn, wir sehen auf militärischer Ebene keine Zeichen für Deeskalation, im Gegenteil." // "Wir müssen daher auf alle Szenarien vorbereitet sein. Dazu laufen derzeit intensive Beratungen mit unseren Partnern und Freunden. Bezüglich der Sicherheit in der Ukraine habe ich entschieden, die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Krisenvorsorge noch einmal zu verstärken." // "Wir werden unsere Botschaft in Kiew offen halten, aber das entsandte Diplomaten, diplomatische Personal dort reduzieren." // "Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden zur Ausreise aufgefordert, diese zu erwägen. Die Maßnahmen werden bereits jetzt mit der Krisensitzung umgesetzt und es wird dann zur weiteren Finalisierung ein bis zwei Tage dauern."

