STORY: (Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Verantwortung zeigen wollen wir aber auch als größte europäische Volkswirtschaft in der EU, in der Nato und in der G7. Und wir hatten hier ja auch die Debatte über die Waffenlieferungen. Und ich sage da immer ganz ehrlich: Danke, danke, dass Sie auch nachbohren und sagen, was ist bei den Lieferungen gewesen? Warum hat es gehapert? Mir geht das auch bis an die Nieren, wenn ich den Anruf bekomme und sage..., von meinem ukrainischen Außenminister-Kollegen: Wo sind die Waffen? Natürlich telefonieren wir hinterher, schauen, wo hat es gehakt. Aber ich kann klar und deutlich sagen, die weiteren Strela-Lieferungen sind auf dem Weg. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal sagen - und es ist nichts, worauf ich stolz bin, weil ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, dass es keinen Krieg gibt und keine Waffenlieferungen -, aber ich sage es hier laut und deutlich, weil es offensichtlich ja immer untergeht: Wir sind einer der größten Waffenlieferer in dieser Situation. Das ist nichts, was uns stolz macht, sondern das ist das, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen. ://: Akut müssen wir jetzt alles dafür tun, dieses furchtbare Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer irgendwie abzumildern. Der Brutalität dieses Krieges setzen wir Menschlichkeit entgegen. Mit humanitärer Hilfe, mit medizinischer Versorgung, mit Schlafsäcken, mit Lebensmitteln, mit allem, was jetzt so dringend und nötig gebraucht wird. Und es ist sehr gut und wichtig, dass wir für die Ukraine einen Sondermittel-Posten von einer Milliarde Euro in diesem Haushalt geschaffen haben. Ein Drittel davon geht jetzt direkt in die humanitäre Hilfe. Und es ist auch klar, und es kann leider niemand vorhersehen, wie viel wir noch brauchen werden, dass wir weitere Mittel mobilisieren werden, falls wir mehr als diese Milliarde Euro brauchen."

