O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Nachdem wir immer wieder versucht haben, gemeinsame Sicherheit in Europa mit Russland als Partner zu erreichen, zwingt uns Putins Russland jetzt einen neuen Kurs zu gehen. Es geht heute in erster Linie um Sicherheit vor Russland. Die bisherige Logik der "Stolperdraht-Annahme" würde bedeuten, im schlimmsten Fall, dass euer Territorium überrollt wird, bevor dann die Truppenverstärkung der Allianz käme, um euch zu befreien. Diese Botschaft habe ich in den letzten Tagen sehr deutlich verstanden. Wir müssen praktisch in der Lage sein, jeden Quadratzentimeter unseres gemeinsamen Bündnisgebietes, das heißt des Baltikums zu verteidigen. Und zwar ab der ersten Minute. Deutschland steht an der Seite der Menschen im Baltikum. Eure Sicherheit ist unsere gemeinsame Sicherheit. Und wir werden unsere gemeinsame Sicherheit gemeinsam verteidigen. Dass wir als Bundesrepublik Deutschland dabei eine besondere Verantwortung und ja, vielleicht auch Führungsrolle haben, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass es uns vielleicht in den letzten Jahren nicht immer einfach geworden ist. Aber ich möchte deutlich machen, dass wir auch in den letzten Jahren erkannt haben, dass wir mehr tun müssen."

